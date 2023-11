Tennis: Luca Nardi, sesta finale Challenger in Giappone

Pesaro, 11 novembre 2023 – Un Luca Nardi travolgente finalista in Giappone. Il talento del circolo Baratoff di Pesaro si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Matsuyama, in Giappone.

Il pesarese Nardi ha infilato una vittoria dietro l’altra nel torneo in cui era il numero tre del seeding. E si è qualificato per la finale del challenger giapponese di Matsuyama (80.000 dollari di montepremi sul cemento) superando nello stesso giorno prima il cinese Yunchaokete Bu (numero 167 Atp) per 7-5 6-3 nei quarti e poi il francese Geoffrey Blancaneuax (numero 264 Atp) più nettamente in semifinale: 6-3, 6-3.

Nella finale di domenica notte Nardi è atteso dall’idolo del Sol Levante, il trentenne giapponese Taro Daniel (numero 86 Atp). Per Nardi si tratta della sesta finale challenger della carriera che affronta con un bilancio di 4 vinte (Forlì, Lugano e Manacor 2022 e Porto 2023) e una perduta (Pune 2023).

Con questo risultato il pesarese Luca Nardi intanto ha già recuperato 12 posti in classifica mondiale, passando dal numero 143 al numero 131.