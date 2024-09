Tennis & padel La beneficenza scende in campo. ‘Uno smash per Andria’. Lo Junior Panathlon è vicino a chi soffre Il Panathlon Club di Carrara e Massa organizza un torneo di tennis per raccogliere fondi per un'operazione chirurgica per Andria. Il gruppo giovanile dimostra impegno e spirito sportivo, premiati a livello internazionale.