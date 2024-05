Tennis, piemonte open. Passaro va e si regala i quarti di finale

Dopo a cavalcata agli Internazionali d’Italia di Roma, continua il grande momento di Francesco Passaro.

Il tennista perugino, archiviato il torneo nella capitale che gli ha riservato soddisfazioni e una scalata in classifica, ora si sta togliendo grandi soddisfazioni nel torneo di Torino, al Piemonte Open che conta Musetti testa di serie numero 1 e anche Arnaldi e Sonego.

Passaro ha battuto al primo turno Galan (numero 90 in classifica) per 2-1 e ieri si è superato con un 2-0 a Ruusuvuori (numero 71).

Dopo aver chiuso il primo set sul risultato di 7-5 è stato ancora il tie break a regalare a Passaro il passaggio del turno.

Ora il tennista dello Junior Perugia sarà atteso dal match dei quarti di finale contro Nakashima (72) che ha battuto in tre set Navone, testa di serie numero 2 del Challenger. Ma Passaro non vuol fermarsi: in caso di passaggio del turno (il match è in programma oggi) potrebbe incrociarsi con Sonego, oggi impegnato con Wolf.