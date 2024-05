Tennis-Roma: Passaro supera le qualificazioni. Ora c’è Rinderknech

Bella soddisfazione per il tennista perugino Francesco Passaro che conquista il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma. Il tennista perugino in forza allo Junior, ha infatti superato le qualificazioni del prestigioso torneo Masters 1000 Atp e per la terza volta consecutiva giocherà il primo turno della rassegna capitolina. Passaro, attualmente al numero 240 Atp ha prima superato lo statunitense Kovacevic, nr. 87 mondiale (75 75) e quindi il croato Ajdukovic al termine di una sfida con tre tie-break. Ora sfiderà il francese Rinderknech (73 al mondo).