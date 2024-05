Tennistavolo In Serie C1 è tempo di bilanci. L’Apuania sfiora il salto di categoria. La stagione in numeri La squadra di C1 della Apuania Tennistavolo chiude la stagione al secondo posto, a due lunghezze dal Prato B. Ottimi risultati grazie ai protagonisti come Miguel Molina Soto e Lorenzo Cammarano.