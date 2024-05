Ternana senza paura pareggia a Bari. Il gol di Pereiro raddrizza i play out

BARI

1

TERNANA

1

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Bellomo (21’st Achik), Acampora (1’st Maita), Sibilli (30’st Kallon); Nasti (30’st Puscas). A disp.: Brenno, Matino, Lulic, Zuzek, Colangiuli, Aramu, Morachioli, Dorval. All.: Giampaolo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (41’st N’Guessan); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (15’st de Boer), Carboni (30’st Raimondo); Pereiro (41’st Dionisi), Distefano (41’st Zoia). A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Sorensen, Ferrara, Viviani, Labojko. All.: Breda.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Marcatori: 14’st Nasti, 37’st Pereiro

Note: Espulso: Razzano (preparatore portieri Ternana). Ammoniti: Favasuli, Pereiro, Bellomo, Nasti, Di Cesare Recupero: 4’, 5’. Angoli 3-3. Spettatori: 33.808 (di cui 3 ospiti).

Fere irriducibili. Dominano il primo tempo, falliscono l’ennesimo rigore e colpiscono due pali. Vanno sotto nella ripresa, non mollano, rimettono in sesto la gara e i playout con una conclusione di Pereiro deviata da Di Cesare. Per la sfida di giovedì prossimo al "Liberati" la squadra di Breda potrà contare su due risultati. La gara. La Ternana è sola davanti a una marea di tifosi baresi. Centinaia di supporter rossoverdi seguono la partita sui 4 maxischermi allestiti al "Liberati" e al pareggio ci sarà il grande urlo. In porta torna Iannarilli, Casasola rientra dopo la squalifica e agisce in difesa. Breda recupera Labojko e perde in extremis Boloca. Out Capuano, Sgarbi, Marginean, Pyyhtia, Favilli e Zuberek. Nel Bari la sorpresa è Bellomo, preferito ad Achik. Indisponibili Guiebre, Edjouma e Diaw. Al primo giro di lancette, cross di Vicari e colpo di testa di Sibilli che si stampa sul palo. E’ una scossa ad alto voltaggio per le Fere che assumono il comando: al 3’ Pereiro conclude alto (intervento sospetto su di lui), al 6’ Pissardo è miracoloso su un sinistro ravvicinato di Carboni servito dall’uruguaiano, all’8’ un pericoloso destro di Distefano è deviato in corner. Al 10’ la gara e i playout potrebbero assumere una direzione precisa. In area Nasti colpisce Carboni e Aureliano non ha dubbi: rigore, confermato dal Var. Il tiro di Casasola è parato da Pissardo (4° penalty fallito in stagione dai rossoverdi e 1° sbagliato dall’argentino in Italia). La Ternana continua a dominare: al 13’ sinistro di Pereiro appena a lato. Sul fronte opposto si segnala soltanto una destro di Bellomo parato a terra da Iannarilli. Alla mezzora Pereiro va giù in area, le Fere (panchina inclusa) chiedono a gran voce il rigore, l’arbitro ammonisce l’uruguaiano per simulazione. Nel finale arrivano il palo colpito da Distefano a porta vuota su cross di Luperini (uscita sbagliata da Pissardo) e quello su sinistro di Pereiro dal limite. Inizio ripresa targato Bari: al 6’ Nasti non arriva sotto rete su un pericoloso cross di Sibilli, al 9’ Di Cesare manda appena fuori su azione d’angolo. Vantaggio barese al 13’ siglato da Nasti che insacca da centro area su pregevole assist di Ricci. La Ternana mantiene lucidità, resta ben organizzata e pareggia al 37’ con una conclusione di Pereiro deviata da Di Cesare.