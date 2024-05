Terza Categoria A due giornate dal termine della regular season tiene banco la corsa playoff. L’Attuoni chiede strada al Monti. Ostacolo Sporting per il Dallas

La paura fa novanta, anzi centoottanta minuti per chi non è ancora in possesso dei numeri per accedere al minitorneo dei playoff. Archiviata con quattro domeniche di anticipo la promozione in Seconda Categoria del Salavetitia Seravezza (63 punti), oggi, la fresca neopromossa, dalle 16 impegnata nel derbissimo in casa dei cugini del Montagna Seravezzina (44), padroni di casa che hanno l’assoluto bisogno dei tre punti per rimanere attraccati all’area degli spareggi-promozione.

A due giornate dalla fine della regular season, non resta che dedicarsi alle vicende di chi teme di essere escluso dall’area dei playoff, dove staziona la seconda forza del torneo Attuoni (53 punti). La formazione di Tinfena che nell’ultimo turno interno ha demolito con sette gol l’Icf Fosdinovo, nel pomeriggio si esibirà sul “Don Bosco“ contro i padroni di casa del Monti con il dichiarato proposito di incamerare il massimo del risultato e confermarsi prima squadra non eletta direttamente al palco superiore e tenere a debita distanza la terza realtà del campionato Dallas Romagnano (52 punti) che aspetta la visita dello Sporting Marina (0). La Gragnolese (49 punti) dopo la ‘scoppola’ impartitagli dal Dallas Romagnano sabato scorso si cala in via dei Lecci ai Ronchi ospite del Tirrenia. Lunigianesi che hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria per restare nell’area nobile. Il Don Bosco Fossone (45 punti) sale sul “Don Rodrigo“ con il dichiarato proposito di passare alla cassa dell’Icf Fosdinovo e ritirare i tre punti in palio. Stadio “Rolando Rocchi“, c’è il derby Podenzana- ValliZeri, mentre il Marina di Massa aspetta la visita del decimato Pontremoli.