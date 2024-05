Terza categoria. È l’ora della finalissima tra Pool Bugiani e Olmi

Da un lato la finalissima dei playoff di Terza Categoria, che dovrà indicare la seconda squadra promossa al piano di sopra. Dall’altro, il "valzer" delle panchine (e delle scrivanie) che sta già suonando le prime note. Questi gli ultimi sviluppi del calcio dilettantistico nostrano, sospeso fra la fase finale della stagione in corso e le prime operazioni in vista della prossima.

Partendo dall’incontro fissato per le 16 odierne al Butelli di Chiazzano, che vedrà sfidarsi Bugiani Pool 84 ed Olmi per decretare quale delle due compagini seguirà il Chiesina Uzzanese nella Seconda Categoria 2024/25. Il Bugiani Pool ha eliminato il Sarripoli in semifinale, ma sono i quarratini a partire con il favore del pronostico perché avranno a disposizione due risultati su tre per tagliare il traguardo. Qualora la situazione di parità dovesse persistere ed andare oltre i supplementari, sarà infatti premiata la squadra meglio classificatasi in campionato e il secondo posto ottenuto dall’Olmi (sfiorando il successo alla luce dei tre punti di ritardo sul Chiesina) rappresentano un’arma in più per Maresia e compagni.

Se questo match chiuderà l’incontro con il "calcio giocato", è già partito il calciomercato con diversi colpi messi a segno. Senza dimenticare le conferme: due giorni fa, il Casalguidi reduce da una stagione-monstre in Promozione ha fatto sapere di aver confermato Marco Benesperi e il suo staff tecnico anche per il prossimo anno. Scendendo in Prima Categoria, novità anche per il Quarrata: toccherà al nuovo direttore sportivo Elio Menna, ex-C.F. 2001, progettare il nuovo corso del club. E c’è anche il nome del nuovo allenatore: a sostituire Francesco Fabbri sarà Andrea Diodato, reduce dalla promozione sfiorata sulla panchina dello Jolo ed accompagnato dal vice Alessio Ciapetti e dal preparatore dei portieri Maurizio Arena. A livello di rosa, sono invece stati confermati i giocatori Edoardo Venturi, Matteo Bonechi, Alessandro Corsini, Alberto Cappellini e Mattia Scatizzi.

E che dire degli Amici Miei? Le novità più rilevanti non riguardano il rettangolo di gioco, visto che si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero il club diventare la "nuova" Aglianese nell’ambito dell’operazione di ricostruzione e rilancio della Pistoiese. Per il momento, ad ogni modo, la dirigenza non è rimasta a guardare: se ne sono andati il direttore sportivo Andrea Cappelli e il tecnico Alessio Giugni, ma in panchina è tornato Mirco Matteoni. Si è così ricostituita una coppia "storica" che in passato ha fatto la fortuna del club aglianese, visto che proprio Matteoni l’aveva portato in Promozione ottenendo poi una prima storica salvezza. Un binomio nel segno della tradizione, in attesa di nuovi sviluppi.

Giovanni Fiorentino