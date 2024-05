Terza categoria. Il Pool Bugiani batte il Sarripoli. Sarà finale playoff con gli Olmi

Sarà il Bugiani Pool 84 a sfidare l’Olmi nella finalissima dei playoff di Terza Categoria. Questo il verdetto della semifinale di sabato scorso, che ha visto gli uomini di coach Ferrari battere l’Arci Sarripoli con un uno a zero maturato al Boario al termine di un incontro equilibrato e combattuto. Si sono sfidate due fra le compagini protagoniste del campionato, per quanto concerne la lotta per le primissime posizioni: la coppia Chiesina Uzzanese – Olmi ha fatto il vuoto alla distanza, ma anche le due contendenti del penultimo atto della stagione potevano comunque essere soddisfatti dei rispettivi percorsi. Il Bugiani, alla luce del terzo posto ottenuto in campionato nella "regular season", aveva sostanzialmente a disposizione due risultati su tre per poter passare il turno. E lo spunto buono per il successo che toglie ogni dubbio e fa bene al morale è arrivato nella ripresa grazie ad un acuto di Pieraccioni, che dopo aver ricevuto palla ed essersi liberato di un difensore ha scaricato il pallone in rete con un destro a rientrare. Il match-winner aveva in realtà siglato anche la rete del raddoppio, per una marcatura giudicata tuttavia irregolare dal direttore di gara che ha provveduto ad annullarla. Nonostante la reazione rivale, il punteggio è rimasto inalterato sino al triplice fischio: il Sarripoli può comunque sorridere e riposarsi per poi iniziare a pensare al futuro, per un’annata che non può dirsi negativa. Per il Pool invece, il sogno può continuare: l’obiettivo resta quello di affiancare il Chiesina nella Seconda Categoria 2024/25, ma prima il gruppo dovrà superare l’ostacolo-Olmi. Per un incontro che non si preannuncia affatto facile: i quarratini partono indubbiamente con il favore del pronostico, avendo guidato il girone per diverse giornate ed avendo sfiorato la promozione diretta. In una sfida secca però, può davvero succedere di tutto.

Giovanni Fiorentino