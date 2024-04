Terza categoria. La Valbisenzio Academy può già festeggiare. Ha vinto il campionato con un turno d’anticipo

La Valbisenzio Academy può celebrare la vittoria del campionato con un turno d’anticipo, mentre le concorrenti dirette si daranno battaglia per ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave playoff. La penultima giornata del torneo, chiusasi ieri, ha emesso il verdetto più importante, che era comunque nell’aria: il 3-1 interno con cui gli uomini di Antonio Imbriano si sono aggiudicati il derby con La Vegas (con gol di Pacini, Rossellò e Mazzola a vanificare l’assolo di Bandinelli) ha dato loro la spinta per laurearsi campioni, a coronamento di una stagione memorabile e caratterizzata da un rendimento da schiacciasassi, chiudendo così un cerchio iniziato nel 2019, passato indenne attraverso gli anni del Covid crescendo passo dopo passo. La Briglia Vaiano e Polisportiva Naldi, attualmente appaiate al secondo posto con 59 punti (sei in meno della Valbisenzio), si contenderanno adesso la piazza d’onore in solitaria e nessuna delle due sembra intenzionata a fare sconti: La Briglia ha rifilato un netto 4-0 esterno al BGV Soccer (con doppietta di Tronchi ed acuti di Naglieri e Macchiavelli), mentre i carmignanesi hanno domato l’Eureka in virtù di un 4-3 pirotecnico propiziato dal bis di Franceschini e dalle reti di Ammirati e Bossahon.

In quarta posizione resta salda La Libertà Viaccia, dopo il 3-0 inflitto al Colonnata con uno scatenato Fratoni in veste di trascinatore. I ragazzi di Sensi dovranno tuttavia guardarsi le spalle dal San Giusto, che può continuare a sognare il salto di categoria anche grazie al successo in Coppa Faggi e che dimostra di essere in forma come testimoniato dal 3-0 con cui la banda Trezza ha spazzato via il Grignano.

Clamoroso a Paperino, dove il PSG ha perso a sorpresa fra le mura amiche contro il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento: la stoccata di Laurenzi che ha certificato l’1-0 rappresenta peraltro la prima affermazione stagionale dei montepianini nella competizione. Con il Tobbiana impegnato nella sfida contro l’Eurocalcio Firenze, che come di consueto non assegna punti validi ai fini della graduatoria, Calabrese e Franceschini hanno infine consentito al Bacchereto di avere la meglio sul Carmignano e di aggiudicarsi il derby alla luce del 2-1 finale.