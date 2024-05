Terza categoria. La Virtus Amiata "in Paradiso». E’ promozione al fotofinish

La Virtus Amiata ha fatto doppietta. La formazione di Nicola Pedone, dopo la vittoria della Coppa Provinciale, si prende anche il campionato di Terza categoria e sale in Seconda. Decisiva la sofferta vittoria esterna per 1-0 sul campo dell’Alta Maremma, con gli amiatini che coronano così una stagione sontuosa. Secondo posto per il Paganico che adesso giocherà i playoff contro il San Quirico di Sorano. Quest’ultima formazione è reduce da un’altra sconfitta, mentre il Paganico ha vinto 3-0 a Braccagni perdendo il campionato di fatto per un solo punto.

La classifica: Virtus Amiata 66, Paganico 65, San Quirico 58, Aurora Pitigliano 46, Alta Maremma 45, Ribolla 45, Braccagni 39, Civitella 39, Orbetello Scalo 32, Polisportiva Scansano 31, Sticciano 29, Atletico Grosseto 27, Batignano 25, Capalbio 23, Semproniano 10.