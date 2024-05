Terza categoria Oggi gli ultimi verdetti . L’Attuoni assalta il fortino del Marina di Massa

Si concluderà oggi il campionato di Terza categoria. Dominato dal Salavetitia Seravezza che da settimane ha esaudito il primo verdetto, promuovendo in Seconda categoria. Per le rappresentanti apuo lunigianesi come qualcuno dell’osservatorio sostiene è stata una stagione positiva. Oltre al Salavetitia, c’è da evidenziare il percorso straordinario della matricola Dallas Romagnano, impegnata questo pomeriggio dalle 16 sul "Tolaro" a Coloretta contro la delusione del torneo ValliZeri. Ottimo il percorso dell’attuale terza forza del torneo Attuoni, la squadra di Tinfena, sempre dalle 16 sì cala sul "Raffi" a Romagnano decisa a demolire le resistenze del Marina di Massa, questi ultimi rivelatasi soprattutto per un non edificante atteggiamento nervoso. In area spareggi-promozione c’è anche la Gragnolese che aspetta la visita del Montagna Seravezzina, versiliesi che salutano il torneo deludendo tutti pronostici, aspettative e come se non bastasse finiscono fuori dall’area play off.

Al contrario la squadra diretta da Grandetti ha dato più di una semplice impressione di avere voce in capitolo. Per come si è sviluppato ha dello straordinario il percorso del Don Bosco Fossone, non sono scherzi della memoria, basterebbe guardare quanto è avvenuto nella fase discendente del torneo che ha registrato il dirompente ritorno della squadra di Paolo Ulivi, oggi contro l’altra delusione Monti. Nel sabato delle feste e degli addii il Podenzana gioca sul campo dello Spartak Apuane.