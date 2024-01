Terza gioia in stagione. Vittozzi sorride: bronzo nella Sprint

Terzo podio dell’anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, ieri terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese Ingrid Tandrevold (al secondo centro della stagione) in 19’25″4. Seconda la svedese Mona Brorsson di 18″2, mentre la sappadina ha accusato 19″0. "Ho fatto il mio dovere – dice Vittozzi –, mi dispiace di non essere arrivata seconda per pochi decimi, ma fa parte del gioco. Ma la forma sta crescendo gradualmente, basta un bel risultato per accorciare la classifica". Assente Dorothea Wierer, la seconda azzurra nella classifica di giornata è stata Michela Carrara, trentunesima con due errori a 1’28″8.