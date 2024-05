Terza Sette squadre in corsa per i playoff. Luci puntate sul big match Gragnolese-Dallas

A parte il Salavetitia Seravezza fresco neopromosso in Seconda Categoria – versiliesi che hanno anticipato ieri sera affrontando a domicilio il Tirrenia – i giochi sono ancora aperti per la corsa ai playoff che vedono in corsa l’ Attuoni (50 punti), Gragnolese e Dallas Romagnano (49), Pontremoli (45) ma con una partita in più, Montagna Seravezzina (44) e Don Bosco Fossone e Monti (42).

Sette squadre che a 270’ dal termine della regular season si trovano distribuite in un fazzoletto di otto punti. Premessa dovuta, le attenzioni sul campionato di Terza che non a torto quest’anno è stato definito complicato, c’è da evidenziare che la 13ª di ritorno manda in onda questo pomeriggio alle 16 al “Castel dell’Aquila“ il big match tra la Gragnolese e Dallas Romagnano. Chi vince fa un salto triplo in avanti verso la conquista degli spareggi-promozione. C’è poi il derbissimo Pontremoli-Monti e chi perde è fuori. In campo anche il ValliZeri contro lo Spartak Apuane.

Gara da non perdere quella in programma lunedì 6 maggio tra Don Bosco – Montagna Seravezzina, completano la giornata Attuoni-Icf e Sporting Marina-Podenzana.