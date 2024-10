Tiro a segno. Tiratori perfetti. Secondo posto al torneo nazionale

Podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati in gare fuori regione. Alla terza edizione del "Trail delle Cinque Terre", nello spezzino, vittoria assoluta per Nicola Vanni e secondo posto di categoria per Paola Stefani (SF40) nei 10 km.; vittoria di categoria per Davide Pruno (SM45) e secondo posto di categoria per Simone Carlini (SM45) nei 18 km.; secondo posto di categoria per Alberto Cappello (SM50) nei 31 km.. Alla quarta edizione del "Memorial Bruno Lolli", gara di 5 km. sulle strade di Zola Pedrosa, nel bolognese, secondo posto assoluto per Francesco Guerra; mentre alla quarta edizione de "Ultra Trail del Lago Maggiore" a Verbania, ottimo quinto posto assoluto per Matteo Dal Lago sui 50 km.. Al "Track Night" di Milano, sui 3000 metri in pista tanti biancoverdi tra i primi dieci assoluti: Lorenzo Brunier (terzo), Omar Bouamer (quarto), Loic Proment (ottavo), Jean Pierre Valler (nono), Renè Cuneaz (decimo) e buona prova per Mattia Scalas sui 1500 metri in pista. Al campionato italiano su pista dei Vigili del Fuoco, a Rovigo, vittoria e titolo di nazionale di categoria M55 per Michelangelo Fanani (nella foto).

ma.mu.