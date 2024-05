Torna la magia dei playoff. Così Pistoia può sognare

Corsi e ricorsi storici. Pistoia, esattamente come accadde quattordici anni fa, al suo ritorno in serie A ha conquistato l’accesso ai play off ed esattamente come quattordici anni fa partendo da uno 0-4 iniziale in campionato. La stagione del 2013-14 fu anche quella un’annata da incorniciare, con Pistoia che da neopromossa era data, esattamente com’è successo quest’anno, tra le candidate alla retrocessione e invece riuscì a stupire tutti arrivando a mettere in crisi la corazzata Milano al primo turno dei play off. Alla guida della squadra c’era Paolo Moretti, i biancorossi si qualificarono per i play off piazzandosi all’ottavo posto con 30 punti e incontrando l’Armani al primo turno. Wanamaker, Johnson, Daniel, Washington, Gibson, Galanda, Meini e Cortese furono gli artifici della grande stagione biancorossa, che si concluse con Pistoia che portò Milano a un’incredibile gara 5, una partita che lasciò non pochi strascichi e al termine della quale Gek Galanda annunciò il suo ritiro dal basket giocato.

Il bis arrivo nella stagione 2015/2016 quando sulla panchina di Pistoia arrivò "El Diablo" Vincenzo Esposito. Pistoia chiuse la stagione al sesto posto con 32 punti e nei quarti incrociò Avellino con la serie che finì 3-0 per gli avversari. Una squadra rimasta nell’immaginario dei tifosi biancorossi con Moore, Filloy, Antonutti, un giovanissimo Severini, Knowles, Kirk, Blackshear e Czyz. Fu l’anno anche dalla prima partecipazione nella storia del club alle finali di Coppa Italia.

Esposito anche nella stagione successiva portò Pistoia di nuovo nei play off con un settimo posto finale con 30 punti conquistati. La società conferma Moore, Antonutti, Lombardi, ritorna Magro e arrivano i rookies Boothe e Petteway. Una stagione che vede diversi cambi di giocatori con l’arrivo in biancorosso di Crosariol che disputa probabilmente il suo miglior campionato in Serie A. L’avversario al primo turno fu la Reyer Venezia e la sfida finì 3-1 per i veneziani che poi vinsero lo scudetto.

L’Estra ci riprova ad essere ancora protagonista in questi play off con l’intenzione di fare magari qualche scherzo ad una delle grandi del campionato o almeno con la voglia di provarci. I biancorossi si presentano ai nastri di partenza con la consapevolezza di avere tutto da guadagnare e niente da perdere e quindi potendo giocare con la mente libera senza nessuna pressione. E in attesa di conoscere l’avversario (con ogni probabilità sarà Brescia, come spiegato ieri sulle nostre colonne), domenica si prepara la festa al PalaCarrara: ieri pomeriggio si è aperta la prevendita per la sfida interna con Varese (palla a due ore 18.15) e le due curve, Pistoia e Firenze, sono prontamente andate esaurite, così come la gradinata non numerata. Lecito pensare che si vada verso il sold-out.

Maurizio Innocenti