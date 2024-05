Torneo della Pace Women. In campo le biancorosse Under 17. La finale venerdì a Solomeo

Ha preso il via il 2° Torneo della Pace Women organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Comitato Regionale Umbria. Il Torneo, a carattere internazionale, è riservato alle compagini Under 17 e prevede la partecipazione delle formazioni del Bologna FC, Parma, Perugia, Rappresentativa Nazionale Under 17 LND, Ternana, e delle canadesi del St. Catharines Roma Wolves/Niagara, la principale squadra di calcio del Niagara che arriva dalla sponda Sud del Lago di Ontario. Una novità assoluta sarà l’esordio della Rappresentativa Nazionale Under 17 LND che porterà in campo le giovani e talentuose calciatrici provenienti dall’Under 17 regionali, Juniores, Eccellenza e dal campionato Serie C. Le sei squadre partecipanti sono suddivise in 2 gironi composti da 3 squadre. La finale sarà disputata venerdì sul campo “Don Seri” di Solomeo. Il Perugia, guidato da Lorenzo Cavadenti, è stato inserito nel girone B con Bologna e Rappresentativa Nazionale U17 LND, e nella prima giornata è stato sconfitto 5-1 dai felsinei nonostante una buona prova delle ragazze biancorosse.