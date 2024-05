Torneo delle Contrade. Antichi Feudui spreca tantissimo. E il Pollino vince di corto muso

pollino traversagna

1

antichi feudi

0

POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Fortini, Tedeschi, Cialoni, Navari Lo. (Tosi Fr.), Silvestri, Costa, Biasci (Cipriani), Adami, Navari Le, Tosi Fe. (Benedetti). All.: Tessari.

ANTICHI FEUDI: Ansini, Russo, Tonini (Bardi), Bazzichi, Lorenzi, Ventura, Cancogni (Garibaldi), Pellizzari, Ricco (Morra), Puccetti, Salini. All.: Palagi.

Marcatore: 35’pt autorete Lorenzi.

Note: espulso Cialoni.

PIETRASANTA – Vincere le partite con praticità, ovvero sfruttando al massimo le occasioni create e facendo anche affidamento ad un po’ di buona sorte, che non guasta mai. Serve questo per vincere un torneo ed il Pollino Traversagna, squadra ogni anno chiamata all’impresa, questa cosa la sa bene. Così è stato anche per l’esordio, che la squadra di Tommaso Tessari ha fatto suo con un tutt’altro che semplice 1-0 su un Antichi Feudi volenteroso, un po’ sfortunato, ma sicuramente troppo sprecone.

È proprio Antichi Feudi a scaldare la partita con Salini che impegna il reattivo Rebellino alla respinta. Il primo tempo, però, scorre via abbastanza stancamente e così è un infortunio del portiere Ansini, che devia nella propria porta un traversone di Navari, a spezzare l’equilibrio. Nella ripresa è ancora Salini ad impegnare Rebellino, poi è un crescendo rossiniano di emozioni. Cialoni, ultimo uomo, ferma fallosamente una ripartenza ed il Pollino Traversagna rimane in 10 uomini. Della punizione dal limite si incarica Puccetti che colpisce una incredibile traversa, incredibile perché il pallone tocca poi la schiena di Rebellino e non entra in porta per pura casualità. Non è finita perché a 3’ dalla fine l’arbitro decreta un calcio di rigore per l’ Antichi Fuedi, ma Morra si lascia ipnotizzare da un Rebellino in stato di grazia. Nel finale il Pollino Traversagna sfiora anche il 2-0, ma il tiro di Angeli viene respinto sulla linea di porta.

Classifica: Pontestrada e Pollino Traversagna 3; Brancagliana, Antichi Feudi e La Lanterna 0.

Sergio Iacopetti