Tortu parla chiaro: “L’Europeo di Roma è l’occasione della vita”

Bologna, 1 febbraio 2024 - Un Europeo in casa che stimola tanto, poi le Olimpiadi di Parigi per cercare di scendere sotto il muro dei 20 secondi nei 200 metri. E la staffetta, che rappresenta un punto di forza della nazionale. Ma è soprattutto Roma, l’Olimpico, a stuzzicare la mente dello sprinter milanese in un 2024 che lo vedrà protagonista solo da primavera in avanti all’aperto. Sarà un anno importante per Tortu, di fatto quello della definitiva consacrazione nelle due rassegne più importanti, di cui una in casa in cui sogna l'oro con la 4x100.

Tortu: “Una occasione a Roma”

Le specialità su cui si concentrerà Tortu dovrebbero essere ormai i 200 metri e la staffetta, ma chissà che non possa esserci qualche sortita anche sui 100. In ogni caso, la mente di Filippo è totalmente incentrata su Roma 2024, ovvero l’Europeo davanti al pubblico italiano. Tortu ha parlato così in una intervista ai canali federali: “L'Europeo in casa è l’occasione della vita. Correre davanti al pubblico italiano, che siano i 100 metri, i 200 o la staffetta, sarà una grandissima emozione - le sue parole - Dovrò arrivarci pronto, mi sto allenando molto, proprio per cogliere questa opportunità che non deve essere sprecata”. Tortu ci arriva da bronzo nei 200 metri a Monaco 2022, ma il programma prevede la chiusura il 12 giugno con la staffetta: “L’ho immaginata tante volte quella finale - ancora Tortu - Sono un po’ scaramantico e non voglio dire cosa ho pensato, però una parte importante del nostro mestiere deve essere sognare quello che si intende raggiungere. La cosa di cui sono certo è lo spirito con cui arriveremo all’Olimpico: carichi, agguerriti e determinati per vincere una medaglia che ci manca. La cosa più importante è lo spirito di squadra e la voglia di condividere il percorso prima e dopo la gara”. Carico a mille Tortu per la rassegna continentale all’Olimpico, sperando in tanti trionfi della nazionale per far riecheggiare l’inno di Mameli davanti al pubblico azzurro. E lui, come detto, vuole migliorare il bronzo di Monaco 2022: “A Roma voglio fare ancora meglio. Sono consapevole di non essere il favorito nei 200 metri, ci sono atleti che hanno corso molto più veloce di me l’anno scorso, però andrò allo Stadio Olimpico con l’idea di giocarmi le mie carte e tentare di vincere”, la promessa dello sprinter. Non solo Europei, perché poco dopo si andrà a Parigi per le Olimpiadi 2024 e l’Italia vorrà provare a confermare i successi di Tokyo. “In questo momento il mio obiettivo in vista di Parigi è di arrivare in finale nella gara individuale dei 200 metri - il target fissato da Tortu - Mi sto allenando per provare a scendere sotto i 20 secondi, non è semplice ma la voglio mettere così: sto cercando di correre 11 centesimi più veloce di quanto sia riuscito a fare finora. Con la staffetta, invece, l’obiettivo realistico è di vincere una medaglia. Sarà molto complicato, ci sono diverse squadre molto forti ma noi arriveremo alle Olimpiadi da campioni in carica e vogliamo vincere un altro oro”, chiude Tortu.