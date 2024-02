Tour degli Emirati, vince sempre Merlier. Oggi l’ultima tappa

Tim Merlier vince ancora in volata nell’Uae Tour. Il belga della Soudal Quick-Step si è imposto in volata anche nella sesta e penultima tappa, la Louvre Abu Dhabi-Abu Dhabi Breakwater di 138 chilometri, battendo allo sprint l’olandese Arvid De Kleijn ed il tedesco Phil Bauhaus. Migliore degli azzurri Simone Consonni, arrivato decimo. In classifica generale l’australiano Jay Vine mantiene la maglia di leader. Oggi la corsa araba si conclude con la settima tappa, la al-‘Ayn-Jebel Hafeet di 161 chilometri.