Tra esordi in serie B e squadre inedite. Sarà un campionato pieno di ’prime volte’

Nonostante le due partecipazioni alla Serie B, il prossimo per la Carrarese sarà un campionato composto da diverse prime volte. Non solo per i tanti giocatori azzurri che la cadetteria nella propria carriera non l’hanno mai giocata, ma anche per la società stessa, che affronterà sfide inedite contro squadre che non aveva mai incrociato prima d’ora in match ufficiali. Sarà il caso di Carrarese-Palermo, match prestigioso contro una squadra che vanta 29 partecipazioni alla Serie A e che la Serie B l’ha vinta ben 5 volte, oltre ad aver partecipato in tre occasioni alla Coppa Uefa, l’odierna Europa League. Nessun precedente ufficiale nemmeno con Cosenza e Salernitana, due compagini del sud inserite sempre in gironi di Lega Pro diversi rispetto a quelli degli azzurri per meri motivi logistici. Caso limite, invece, per quanto riguarda la Sampdoria. I marmiferi hanno infatti disputato alcune partite contro Sampierdarenese ed Andrea Doria – le due formazioni che nel 1946 si sono fuse creando la Samp – ma nessuna contro i blucerchiati di Genova, che nel proprio palmares vantano uno Scudetto, 4 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe, oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League nel 1992, perdendo 1-0 contro il Barcellona. Esistono invece incroci contro tutte le altre 15 formazioni che andranno a comporre il calendario che verrà sorteggiato il prossimo 10 luglio a La Spezia.

Di questi, i più recenti sono ovviamente quelli con il Cesena, che ha condiviso con la Carrarese il girone B della scorsa Serie C. Una vittoria per parte: 2-1 per i bianconeri all’Orogel Stadium, con doppietta di Kargbo e rete di Di Gennaro all’83’, 3-2 per i carrarini al ritorno al Dei Marmi, con la doppietta di Panico e la rete di Schiavi che hanno reso vani i due gol messi a segno da Shpendi che hanno aperto e chiuso la partita. La speranza di tutti i tifosi è che si possa vedere la maggior parte di questi incroci nel proprio stadio, dato che per le prime 6/7 partite è ormai noto che la Carrarese sarà "esiliata" all’Arena Garibaldi di Pisa. Il cantiere dovrebbe aprire a breve, ma non è ancora stata resa nota una data ufficiale di avvio dei lavori, che in ogni caso riguarderanno diversi ambiti sia all’esterno che all’interno del terreno di gioco. Prima di tutto, dovrà essere eliminata l’erba sintetica poiché i requisiti impongono che il campo sia in erba naturale, oppure mista/rinforzata ("ibrido"), o, se in erba sintetica, che questa sia approvata dalla Fifa tramite il rilascio di apposita licenza.

In secondo luogo la capienza dovrà raggiungere, come minimo le 5000 unità, contro le 3600 omologate allo stato attuale. In uno stadio di Serie B dovranno essere presenti più postazioni per la stampa (radio e tv) oltre a specifiche prescrizioni per spogliatoi, parcheggi, illuminazione, tornelli d’ingresso. Intanto da Lecce giungono indizi sul futuro di Bleve. Il portiere del Lecce, quest’anno in prestito alla Carrarese, non è stato convocato per il ritiro precampionato che i giallorossi hanno in programma in Austria a partire dal 14 luglio.