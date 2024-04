TRAGEDIA IN USA. Ndembo muore dopo il ko sul ring

È morto in ospedale a Miami, dove era ricoverato in coma indotto dal 5 aprile scorso, dopo aver subito un durissimo knock-out, il peso massimo congolese Ardi ‘The Silverback’ Ndembo. La notizia, anticipata da alcuni media britannici, è stata poi confermata via social da ‘Viva Promotions’, ente organizzatore della Team Combat League in cui Ndembo era impegnato a difendere i colori del team Las Vegas Hustle. Proprio nell’ambito di questa competizione era salito sul ring per affrontare quel Nelson Santana che poi lo aveva messo Ko. Ndembo aveva 27 anni, era padre di due figli ed era reduce da 8 incontri da professionista, tutti vinti. Ora è già stata avviata una raccolta fondi a beneficio della sua famiglia.