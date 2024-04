"Trionfo azzurro in Coppa del Mondo di fioretto femminile: Volpi vince, Errigo seconda"

Podio tutto azzurro in Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia. Alice Volpi vince la gara individuale, battendo in finale Arianna Errigo, mentre le due medaglie di bronzo sono al collo di Martina Favaretto e Anna Cristino. Quattro fiorettiste azzurre sul podio, come accadde un anno fa agli Europei di Plovdiv.