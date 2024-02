Tuffi, Marsaglia-Tocci d’argento ai Mondiali nel sincro: arriva anche il pass olimpico

Doha (Qatar) – 4 febbraio 2024 – Nuovi pass olimpici per l'Italia nei tuffi. Ai Mondiali di Doha, la coppia formata da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci disputa una gara strepitosa, totalizza 384.24 punti e conquista la medaglia d'argento nel trampolino sincro maschile da tre metri. Meglio degli azzurri solo i cinesi Zongyuan Wang e Daoyi Long (442.41), che si laureano campioni del mondo. Completano il podio, terzi con 383.28 punti, gli spagnoli Adrian Abadia e Nicolas Garcia Boissier. E’ la prima volta che una coppia azzurra coglie un podio iridato nella specialità. Marsaglia e Tocci, che erano già qualificati nel trampolino individuale, regalano così al nostro Comitato Olimpico il posto nazione per Parigi 2024 anche nel sincro. Bastano i preliminari della piattaforma femminile, inoltre, per far gioire la nostra Nazionale. Sarah Jodoin Di Maria accede alla semifinale con il quarto punteggio (319.45); diciottesima, invece, Maia Biginelli (263.25), qualificata anch'essa al prossimo turno. In virtù dei posti nazione già assegnati ai Mondiali di Fukuoka (Giappone) dello scorso anno, indipendentemente da come proseguirà la gara le azzurre conquistano due carte per Parigi 2024. Un ottimo risultato che permetterà a Jodoin Di Maria e Biginelli di affrontare con il cuore più leggero la semifinale, con il sogno di salire sul podio nella rassegna iridata.