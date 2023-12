Ultima tappa del 2023. World Cup a Mechelen: c’è Ciriesi. De Luca vede la finale, ma si ferma

In un fine settimana interlocutorio come questo della vigilia di Natale, e in attesa dell’ultima tappa 2023 della Fei World Cup a Mechelen, Belgio (26-30 dicembre), conviene fare il punto pensando al girone di ritorno nel 2024. Nella generale della Coppa del Mondo Europa-Ovest il primo degli azzurri è De Luca, (12esimo con 31 punti). Poi troviamo la Ciriesi (33esima, 11 p) indi Camilli (54esimo, 6 p), Gaudiano (59esimo, 5 p) e Zorzi (65esimo, 1 p). Troppo lontani Turturiello, Garofalo e la Martinengo, ma sono cambattenti e ritorneranno in auge.

E’ noto che per andare in finale (aprile 2024) dopo i 5 appuntamenti nel 2024, bisogna restare entro i primi 18 della graduatoria (in testa ora c’è il britannico Maher, 72 punti). L’unico dei nostri con qualche probabilità è De Luca, che dovrà mantenere la posizione, mentre agli altri per risalire servirebbe non solo un piazzamento ma addirittura un podio. Ecco allora che Camilli e Gaudiano hanno puntato su un altro obiettivo, la qualifica individuale all’Olimpiade, andando a caccia di punti a Riyadh, girone Medioriente della World Cup. E sono a un passo dal fare centro: infatti al 31 dicembre chi sarà in testa otterrà la qualifica per il proprio Paese (poi sarà la Federazione di quella nazione a decidere chi mandare a Parigi). Camilli ora è 1°, Gaudiano 3°.

La strategia azzurra è chiara: World Cup e Olimpiadi, un duplice target che riscatterebbe il nostro salto ostacoli da una "stagione no". Ma non è finita qui: altro problema è l’esiguo numero di cavalli a disposizione, e bisogna fare i conti con il turnover per il giusto riposo degli atleti-quadrupedi. Quindi ora De Luca deve "saltare" Mechelen e allora ci va la Ciriesi (Cape Coral, Jandino) affiancata da Andrea Calabro che però non farà il GP: "E’ previsto -ci ha detto il c.t. Marco Porro- che Francesca gareggi anche a Lipsia (18-21 gennaio), mentre De Luca tornerà in campo ad Amsterdam (25-28 gennaio) e a Bordeaux (1-4 febbraio)". Insomma sarà battaglia anche nel 2024.