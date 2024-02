Un manuale contro i ko della vita. Il decalogo del Legionario Sakara

La vita e i suoi tempi duri, "che prima o poi si verificano". Da quel momento "non c’è via d’uscita", e allora meglio "farsi trovare preparati". Così Alessio Sakara racconta nel libro ’Quando il gioco si fa duro’ (già in libreria per ROI Edizioni) l’arte di rialzarsi dai ko dell’esistenza, perché "la vita sa atterrare con pugni cento volte più violenti di quelli di qualsiasi pugile". La stella italiana MMA snocciola in una manuale le strategie mentali derivate dalle sue esperienze personali e dalla vita di lottatore e sportivo.

Sakara (Primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC, “il legionario”) invita i lettori a considerare la vita come un’arena di battaglia in cui la preparazione mentale è cruciale: sebbene l’esistenza possa sorprenderci con colpi devastanti, è possibile rafforzarsi interiormente per affrontarli al meglio e superarli. Sakara cita esperienze personali di lotte all’interno e fuori dal ring, esplora i concetti di onore, coraggio, perseveranza e rispetto per affrontare le difficoltà. "Un guerriero sa di non poter contare su una vita comoda, e nemmeno lo spera. Se il gioco non si facesse mai duro, come potresti temprarti per diventare la versione migliore di te stesso?" Contro le tempeste della vita ecco un’applicazione pratica dei principi del suo ’Codice del Legionario’, e le dieci qualità che, se adottate, possono trasformare chiunque in un ’centurione’, un individuo in grado di guidare gli altri attraverso le difficoltà grazie al suo stile di vita, basato sulla regola delle tre P (pazienza, pratica e perseveranza).

Sakara negli anni ha conquistato anche il mondo dello spettacolo, prima con la serie di docureality sulla sua vita e preparazione atletica targati DMAX e con i programmi Pechino Express, Il più forte, Tú sí que vales e poi nei film e nelle serie come Anche senza di te, Arrivano i prof, The Cage – Nella gabbia, Il Santone.