Un posto in sella. Ora a Dall’Igna la decisione più complicata

No, nessuno, in queste ore vorrebbe fare a cambio con Gigi Dall’Igna. Ruolo di prestigio e di (giusto e meritato) onore, quello del numero uno del team Ducati. Ma la storia di questi giorni sta mettendo sulle spalle del manager una scelta impossibile: decidere a chi assegnare la seconda delle due Desmo factory del 2025.

Avete visto di che cosa è capace Martin? E di Marquez che vogliamo dire? Poi c’è Bastianini – quello forse con lo score più basso – ma comunque in grande, grandissima ripresa.

Ecco Dall’Igna – l’uomo, al momento, meno invidiato dell’anno – dovrà scegliere una di queste tre figurine per completare l’album della Ducati ufficiale. E davvero sarà impossibile fare una scelta che non lasci amaro in bocca, che non crei qualche rimpianto, che non lo costringa, un giorno, a voltarsi indietro e chiedersi: perché scelsi lui?

Martin, Marquez e Bastianini sono, tutti e tre, piloti micidiali. All’altezza e al livello di Bagnaia e proprio come Pecco come una prospettiva da numeri uno al mondo più che concreta.

Dall’Igna questo lo sa meglio di tutti noi e adesso si trova a un incrocio che a suo modo può essere pericoloso.

Scegliere Martin significherebbe perdere (o quasi) gli altri due. Scegliere Marquez vorrebbe dire spedire Martin all’Aprilia e Bastianini in Ktm. Scegliere il Bestia porterebbe ai saluti re Marquez che era stato il pezzo pregiato della campagna acquisti di Ducati appena qualche mese fa.

Sì, comunque la si guardi la scelta che sarà fatta al Mugello, fra una manciata di giorni costringerà Dall’Igna a un’overdose di pressioni e tensioni.

No, caro Gigi, oggi essere al tuo posto sarebbe davvero un problema.