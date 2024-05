Un weekend ricco di risultati incoraggianti. Martinengo, Giunti e Salvadè: salti di gloria

Sono molti i bei risultati degli azzurri nel fine settimana tra salto ostacoli, dressage e dressage paralimpico. Tali da sottolineare come i nostri binomi siano reattivi, competitivi e grintosi. Anche nel salto ostacoli che attraversa un momento difficile causa scarsità di cavalli confermati. Ieri nel prestigioso “cinque stelle” di Windsor la tre volte campionessa italiana Giulia Martinengo Marquet (Delta de L’Isle) ha calato l’asso, realizzando uno strepitoso doppio zero nel Rolex GP che l’ha collocata al 5° posto fra 11 autentiche star in barrage: nell’ordine di classifica il vincitore Fuchs (Leone Jei), poi Wathelet (Bond Jamesbond de Hay), il campione d’Europa Guerdat (Dynamix de Belheme), Whitaker Jr (Vermento). Tutti classificati dal cronometro. E solo una banale toccata nel secondo giro ha impedito di essere della partita finale a De Luca (Denver De Talma) 11° con 0/4 penalità. Sabato nella “155” Giulia (Delta de l’Isle) al 3° posto e De Luca (Denver de Talma) al 5°. Saranno senz’altro due colonne del nostro team a Roma-Piazza di Siena (22-26 maggio). E se Gaudiano (Julius D) è finito 11° per un errore al “base” nel Global di Shanghai, resta pur sempre uno dei nostri cavalieri più titolati e dotati di buoni cavalli. Il GP l’ha vinto il belga Thomas (Luna v/h Dennehof). Botto anche dagli juniores: dopo la Coppa di venerdì Daphne Giunti (Londra dell’Oxer) ha vinto ieri il GP del Csio di Linz, Austria. Passando al dressage, a Verolanuova, Brescia, due azzurre si sono piazzate sul podio, 2ª e 3ª nel GP Kur Freestyle vinto dalla russa Davydova (San Francisco T, 69,250%). Parliamo di Carolina Carnevali (Drew Doughty, 69,120%) e Norma Paoli (Ganjes, 68, 355%). Quarta la Soldi (Dakar, 66,620%). Poi la ciliegina sulla torta: a Mannheim Francesca Salvadé (Escari) con il significativo punteggio di 73, 11% ha chiuso 2a il GP di Grado 3 paralimpico, vinto dalla statunitense Hart (Floratina, 75,000%).

Insomma è stato un week-end da ricordare.