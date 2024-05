Una conferma importante. Piazza di Siena apre la strada. Rolex Series, il circuito al top

Dal 2018 il Csio di Roma Piazza di Siena-Master D’Inzeo è sotto l’egida Rolex, da allora il leggendario GP Roma è ufficialmente denominato Rolex Gran Premio Roma. L’affinità tra la celeberrima casa di orologeria e lo storico evento nella Città Eterna è ormai consolidato. La "grande bellezza" della location, nonché classe e prestigio della "maison" ginevrina hanno fatto letteralmente decollare l’evento capitolino in termini di appeal e non solo. Ciò grazie anche al progetto visionario dell’attuale ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che sei anni or sono riportò il verde smeraldo dell’erba nell’ovale di Villa Borghese e infrastrutture ecocompatibili. Non pago, provvide anche alla ristrutturazione dei gradoni, alla cura del verde pubblico circostante, nonché al rilancio del Galoppatoio. Rolex strinse subito la sua partnership con il concorso ippico romano sponsorizzando lo storico GP, e ora aggiunge un nuovo step.

Durante l’appena conclusa 91ª edizione dell’evento Laurent Delanney, Rolex sponsoring director, ha annunciato la creazione della Rolex Series, sei tappe di massimo livello in Europa e in Usa, di cui Piazza di Siena è stata quella inaugurale: oltre al Csio di Roma (23-26 maggio) le altre saranno il Jumping International di La Baule (Csio, 6-9 giugno 2024), il Jumping International di Dinard (Csi, 18-21 luglio 2024), nonché il Dublin Horse Show, Irlanda (Csio, 4-18 agosto 2024), il Brussels Stephex Masters, Belgio (Csio, 28 Agosto-1 settembre 2024) e il Winter Equestrian Festival di Wellington, Florida, Usa (Csio, 25–30 marzo 2025).

La nascita della Rolex Series consentirà a queste sei eccellenze di lavorare in sinergia per conseguire obiettivi ancora più alti. Nepi Molineris non rinincia però a un ulteriore sguardo sul futuro: "Siamo felici – ha detto alla Casina dell’Orologio venerdì durante l’evento –, è un giorno storico, però guardiamo a questo traguardo come a una finestra su nuovi orizzonti, perché l’obiettivo finale è quello di entrare nel circuito Rolex Grand Slam. Se Rolex ha deciso di portare Roma nelle ‘Series’ vuol dire che abbiamo rispettato tutti gli standard qualitativi necessari".

Standard che non sono difficili da raggiungere per Piazza di Siena, basta uno sguardo per capire che è uno dei posti più belli del mondo.

Nella foto, da sinistra: Frederic Tarder, Marco di Paola, Diego Nepi Molineris, Pierre de Brissac, Steve Guerdat, Laurent Delanney, Conny Mütze, Stephan Conter, Michael Stone.