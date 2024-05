UNDER 15. L’alloro regionale allo Juve club Parma

Il titolo regionale della categoria Under 15 (Figc) ha un padrone: è lo Juventus Club Parma, che ha superato nella storica cornice del Mirabello (tra l’altro con un ottimo terreno di gioco), e sotto un sole cocente, l’Imolese in una finale di ottimo livello decisa da un rigore all’ultimo minuto. Successo per 3-2 per i bianconeri che hanno trovato i gol con De Pietri (tocco a porta vuota su cross di Bucci), Bucci (bel sinistro dopo grande slalom) e Lazzarotti (rigore allo scadere parato da Mastrogiacomo, ma poi Lazzarotti ha segnato sulla ribattuta). Per l’Imolese gol di Isufaj (dopo una mischia) e Minzoni (bravo ad inserirsi in area). Come detto prima proprio sul 2-2 ecco all’ultimo respiro un rigore (giusto) per i parmensi che hanno alzato così la coppa al cielo: grande beffa per Imola, che meritava almeno i supplementari. Non un trofeo qualunque: per la prima volta è stato intitolato a Celso Menozzi, scomparso a novembre. È stato vicepresidente del Crer, e anche consigliere regionale e delegato provinciale per Reggio Emilia. Belli i momenti delle premiazioni, con anche la consegna di un mazzo di fiori a Silvia, moglie di Celso Menozzi. Tornando al calcio: ora per la Juve c’è la fase nazionale di categoria.