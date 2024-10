United, un derby per risorgere. Ingaggiato il figlio d’arte Tentoni

Il derby e un nuovo acquisto. Vigilia movimentata quella che oggi porta al match che lo United Riccione al ’Calbi’ giocherà contro il Ravenna. Gara decisamente di cartello, ’impreziosita’ dall’ingaggio di Tommaso Tentoni. Riccionese doc e figlio d’arte. Suo padre Davide, ora allenatore, in carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Padova, Ancona, Perugia e Ascoli. Tommaso, di professione centrocampista proprio come papà, è creciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, fino ad arrivare in Primavera. Poi il debutto tra i ’grandi’ con il Forlì ottenendo subito la promozione in Lega Pro. In C, poi, gioca anche con Carrarese, Alessandria e Imolese. Nella stagione 2020-2021 vince il campionato di serie D con il Seregno, proprio come l’anno successivo con il Novara. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia, sempre in D, del Carpi. E ora per lui una nuova avventura nella squadra della sua città. Che oggi si gioca molto nel derby casalingo contro l’ambizioso, ma per il momento decisamente deluso Ravenna, allenato dal bellariese Mauro Antonioli.

I giallorossi sin qui non hanno avuto mezze misure. In sei gare, tre vittorie e tre sconfitte con nove punti messi al sicuro, la metà rispetto a quelli intascati dalla capolista Tau Altopascio. Ma comunque quattro in più rispetto allo United che di punti ne ha raccolti cinque e ha esultato, pronunciando la parola vittoria, una sola volta, all’esordio sul campo dello Zenith Prato. Un bottino magrissimo di successi che costringe i biancorossi nella parte bassa della classifica. Il mercato dei biancazzurri non sembra mai finire. Infatti, con l’arrivo del nuovo direttore tecnico Giglio, sono già iniziati nuovamente i nuovi tesseramenti. Mbakogu prima e ora Tentoni. Nuove frecce all’arco di mister Beoni per cercare di rimettere in sesto la classifica. Puntando dritto al primo successo casalingo. Sin qui al ’Calbi’ i biancazzurri di mister Beoni hanno messo insieme soltanto un punticino, arrivato dal pareggio con il Progresso, ultimo match prima della sosta forzata dello scorso fine settimana a causa del maltempo. Ora, a partire dal derby di oggi contro il Ravenna, inizia un piccolo tour de force considerando che i biancazzurri saranno in campo già sabato in casa del Lentigione.