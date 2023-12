UN’OFFERTA IRRINUNCIABILE. Rahm passa alla Lega saudita. Guadagnerà 550 milioni di euro

Jon Rahm cambia idea, per 550 milioni di buone ragioni: il campione basco, 29 anni, ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita e lascia i circuiti PGA e DP World per il Liv Golf. "Questa è la decisione migliore per me e la mia famiglia, i soldi sono importanti", ha detto Rahm, che in passato aveva rifiutato l’offerta saudita. Ora però rischia la Ryder Cup e le Olimpiadi.