Val Gardena, discesa maschile dalle 11,45. Donne jet in Val d’Isere alle 10,30. Goggia tenta l’assalto a Shiffrin

Il team delle meraviglie austriaco brilla nel super G in Val Gardena. Tre atleti in racchiusi in un manciata di secondi: Vincent Kriechmayr: 1.28.39, a 55 centimetri (due centesimi) il connazionale Daniel Hemetsberger. Terzo lo svizzero Marco Odermatt in 1.28.42. Due gli azzurri in Top-10: Mattia Casse 8° a 29 centesimi, 10° Guglielmo Bosca. Oggi si riparte con la discesa libera, in cerca di soddisfazioni azzurre: dal cancelletto della Val Gardena si parte alle 11,45 (diretta su Rai Sport ed Eurosport).

Le specialiste della velocità femminile sono impegnate nella discesa libera in Val d’Isere. Goggia e compagne allo start dalle 10,30 (diretta su Rai2, Eurosport e Sky). Ieri le prove cronometrate con il sesto tempo della Bergamasca, Ilka Stuhec la più veloce in 1’46”05, davanti a Jasmine Flury staccata di 22 centesimi, terza Corinne Suter a 58. Ghiotta occasione per Sofia: in Francia non ci sarà l’americana Shiffrin e la specialista della discesa potrebbe riguadagnare terreno nella coppa di specialità.