Valentino Rossi deb a 44 anni: domenica le selezioni per la 24 ore di Le Mans

Roma, 2 novembre 2023 – Rookie a 44 anni. E chi se non lui, Valentino. Già, perché alla fine, sostiene da sempre Rossi, in pensione ci vanno gli altri (piloti). Lui, infatti, un attimo dopo aver chiuso una carriera da leggenda nel Motomondiale era già in pista con le quattro ruote. A cercare un titolo europeo nell’endurance.

E mica è finita qui, eh? Macchè. Il Valentino versione rookie (o deb che sia), proprio come un ragazzino, per domenica prossima è riuscito a iscriversi ai test Wec che andranno in scena in Bahrain e che saranno una sorta di scuola-selezione per chi punta a partecipare alla 24 Ore di Le Mans. Eccolo qui, insomma, il sogno nemmeno tanto nascosto di Rossi, ovvero partecipare alla competizione che ha scritto pagine uniche della storia dell’automobilismo. Certo, visti appunto i suoi 44 anni, Vale non può programmarsi una tappa a Le Mans troppo in là nel tempo e così, appena finita la stagione 2023 in Bmw, ha deciso di mettersi di nuovo la casacca di ragazzino, trasformandosi in rookie con l’obiettivo di prendere confidenza con uno di quei bolidi che a primavera proverà a portare in pista a Le Mans.

«Sono molto felice di provare la LMP2 per la prima volta. E’ una grande opportunità del team Wrt. Non vedo l’ora di essere in Bahrain alla gara finale della stagione 2023 e buttarmi nella mischia».