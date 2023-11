Valentino Rossi sempre più vicino alla 24ore di Le Mans: proverà un prototipo LMP2

Bologna, 2 novembre 2023 - Valentino Rossi sempre più vicino a Le Mans. Il Dottore, che da un paio di anni gareggia con il Team WRT nel Gt World Challenge, potrà testare un prototipo LMP2 ai test di Sakhir domenica 5 novembre. Rossi guiderà una Oreca 07 Gibson che ha gareggiato alle 24 ore di Le Mans nella categoria LMP2, ovvero subito sotto quella delle Hypercar. Il Team WRT ha offerto questa prova a Rossi che sarà al volante assieme a Charles Weerts e sarà utile per prepararsi ai prossimi impegni e alla stagione 2024, con una futura e concreta speranza che un giorno BMW possa offrire al Dottore una Hypercar per Le Mans.

Rossi al Rookie Tests

Sarà il primo contatto per Rossi con il mondo dei prototipi dopo una paio di stagioni alla guida di una Gt3, prima con Audi e poi con Bmw. L’Oreca Gibson offrirà a Rossi, nei Rookie Tests, la possibilità di saggiarsi sui prototipi, nell’ambito di un percorso che un giorno potrebbe portarlo alla partecipazione nella massima categoria di Le Mans. Con Rossi ci sarà anche il pilota belga Charles Weerts e tutto sarà propedeutico ad una futura prova con la Hypercar Bmw M Hybrid V8: “Sono molto contento di provare una vettura LMP2 per la prima volta - le parole di Rossi - Rappresenta per noi una grande opportunità perché nel programma è prevista una prova con la BMW Hypercar del futuro e prima di salire su quella è bene provare una LMP2 per capire meglio il mio potenziale”. Il test sarà in Bahrain sul tracciato di Sakhir e in futuro Rossi potrebbe correrci nel WEC: “Non vedo l’ora di essere a Sakhir, in futuro spero di correre nel Wec e potrò capire l’atmosfera di quel campionato”. Tutto pronto dunque il futuro di Rossi, sopratttutto grazie all’introduzione della classe Gt3 nel Wec, il campionato del mondo Endurance. Bmw dovrebbe partecipare sia con una Hypercar sia con vetture LMGT3 e una di queste dovrebbe essere affidata a Rossi. Il Dottore, dunque, oltre al World Challenge, quasi sicuramente nella Endurance Cup, dovrebbe avere a disposizione una Bmw anche per la Gt3. Ovviamente ci sarà anche la Ferrari, che ha vinto in categoria Hypercar dopo cinquant’anni la 24, e nel Gt3 schiererà la 296, mentre la Porsche ha varato la nuova 911. In gara sono previste anche la McLaren 720S GT3, l’Audi R8 LMS GT3, la Lamborghini Huracan GT3, la Honda NSX GT3, l’Aston Martin Vantage V8 GT3, la Mercedes AMG GT3 e la Corvette Z06 GT.R.