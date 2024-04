Varese può brindare . Il successo su Sassari regala la salvezza

BASKET

In una domenica di primavera, in terra sarda, la Pallacanestro Varese si toglie di dosso gli ultimi dubbi e conquista la salvezza. Eccessivo definire il tutto come un vivo sorriso: la difesa della categoria non era certo l’obiettivo di inizio stagione. Tuttavia resta la vitale necessità di restare in LBA, per il progetto Scola e non solo. E allora ben venga la vittoria in casa della Dinamo Sassari, fischiata anche dal suo pubblico per l’assenza difensiva arrivata dopo il sostanziale addio all’obiettivo playoff.

La squadra di Tom Bialaszewski corre a velocità pazzesche: 35 punti nel primo quarto, 64 nel primo tempo, 112 a fine partita. 16/34 il dato da fantascienza quando si parla di tiro dall’arco, con annessi 24 punti di Nico Mannion (doppia doppia con 11 assist) e 20 di Hugo Besson. In tutto questo, forse, la notizia più felice si chiama Leonardo Okeke: 10 punti in 19 minuti, massimo in carriera nella massima serie, prima prestazione in doppia cifra dopo il terribile infortunio di un anno fa a Badalona. "Non posso che ringraziare i miei ragazzi che hanno affrontato con la giusta mentalità e determinazione il match facendo esattamente ciò che avevamo preparato", dice Bialaszewski con sospiro di sollievo.

Alessandro Luigi Maggi