VELOCITA’. A Ghiotto una storica. Coppa di specialità

Sul ghiaccio canadese del Centre de glaces Intact Assurance, nella sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto ha vinto la classifica di specialità delle lunghe distanze. Il trentenne vicentino a Quebec City, teatro dell’ultima tappa del circuito, si è piazzato al secondo posto nei 5.000 metri, preceduto solamente dal canadese Ted-Jan Bloemen.

Un risultato storico per gli azzurri: in passato non era mai avvenuto che italiano si imponesse in una graduatoria di specialità nel massimo circuito mondiale.