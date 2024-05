Viadana batte Valorugby e vola in finale scudetto: trionfo agguantato nel finale

Il cuore dei tifosi di Viadana si ferma per un attimo, a meno di due minuti dal fischio finale. Ledesma libera il piede e tenta il drop della vittoria. Il pallone si alza in cielo, ma punta troppo verso destra. I gialloneri recuperano il pallone, ripartono in transizione e quando poco dopo l’arbitro fischia una trattenuta è la fine dei giochi. Con una rimonta maturata solo nel finale Viadana batte il Valorugby e conquista la finale scudetto. Lo Zaffanella urla di gioia, il finale è 18-16. Doveva essere una battaglia e battaglia è stata. Partono meglio gli emiliani, che con una meta di Sbrocco e due calci di Ledesma sono già sul 10-0 al sedicesimo minuto. Inizia da lì una lunga rincorsa per i mantovani, favoriti d’obbligo ma lontani da questi lidi da troppi anni. Il primo momento chiave è al minuto cinquantotto. Meta di Matias Sauze, ma Martin Roger non trova la trasformazione per il pareggio. E allora è di Ciardullo la giocata centrale che porta per la prima volta i mantovani in vantaggio al sessantasettesimo. Della pressione del Valorugby, e del drop mancato da Ledesma, non c’è altro da dire. Viadana è in finale scudetto, la rivale sarà nota solo oggi, dalle ore 17 con il derby veneto tra Rovigo e Petrarca.

VIADANA-VALO REGGIO EMILIA 18-16 (6-13)

A.L.M.