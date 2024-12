Viadana sconfitto dal Petrarca Padova: la classifica si complica

Allo Zaffanella il Viadana esce sconfitto in una gara cruciale contro il Petrarca Padova. Un 28-20 che pesa sulla classifica e sugli umori. La sfida, attesa come una possibile rivincita della finale scudetto dello scorso giugno, ha invece ribadito la supremazia dei “Tutti Neri“ nei momenti decisivi.

La partita, equilibrata, si è aperta sotto buoni auspici per i padroni di casa, che hanno trovato due piazzati con Roger Farias nei primi dieci minuti. Ma gli avversari non hanno tardato a rispondere: prima meta di Scagnolari, trasformata da Lyle, il punto di svolta iniziale. Nonostante la reazione mantovana (pari con Ciardullo), i patavini hanno chiuso il primo tempo in vantaggio, approfittando della seconda marcatura personale di Scagnolari per andare al riposo sul 20-13.

Nella ripresa, l’inerzia non è cambiata. Gli uomini di Jimenez (ex di giornata) e Griffen hanno allungato ulteriormente grazie a Botturi, autore della meta al 49’ che ha indirizzato definitivamente il match. I gialloneri, pur non mollando fino alla fine, non sono riusciti a scalfire l’organizzazione difensiva e la precisione al piede degli ospiti, se non con la marcatura di Denti a pochi minuti dal termine.

Questo ko ha un peso specifico importante per i mantovani, che perdono il primo posto in classifica a favore del Rovigo. I bersaglieri, infatti, si sono imposti sul Colorno con un perentorio 52-24 che ha fruttato anche il punto bonus offensivo. Ora i rodigini guardano tutti dall’alto, mentre i gialloneri devono fare i conti con l’incubo di altre squadre in rimonta, come il Petrarca stesso.

La squadra allenata da Pavan ha mostrato grinta e cuore, ma ha pagato ogni errore. Gli ospiti, con un Lyle chirurgico al piede e uno Scagnolari implacabile, hanno dimostrato di essere cinici e pronti a tornare protagonista nella lotta al titolo. I mantovani, invece, si ritrovano a riflettere su una prestazione in cui la determinazione non è bastata per sopperire a una certa mancanza di lucidità nei momenti decisivi.