Voetter-Oberhofer, la coppia azzurra sul tetto del mondo

Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono le nuove campionesse del mondo di slittino nel doppio femminile sprint. Le due azzurre sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio sul budello tedesco di Altenberg, grazie al tempo di 28″421, precedendo per soli 17 millesimi le lettoni Upite/Kaluma e per 46 l’altro equipaggio lettone composto da Robezniece/Bogdanova. Voetter e Oberhofer di nuovo in pista oggi per giocarsi una delle medaglie nella gara lunga. Prima run alle 9 e seconda alle 10, per le neo campionesse iridate. Medaglia d’oro mondiale per la tedesca Julia Taubitz invece nel singolo sprint femminile, grazie al tempo di 37″702, davanti alla soprendente svizzera Natalie Maag, staccata di soli 72 millesimi. Medaglia di bronzo per la lettone Elina Vitola. Sandra Robatscher che chiude al sesto posto. La Lettonia si aggiudica anche la medaglia d’oro nel doppio maschile, grazie alla coppia Bots/Plume, poi gli austriaci Steu/Kindl, terzo l’altro equipaggio biancorosso Gatt/Schoepf. Ai piedi del podio c’è l’Italia con il quarto posto di Ivan Nagler e Fabian Malleier a soli 25 millesimi. Non arriva l’oro tedesco nel singolo maschile, ma il campione del mondo è David Gleirscher, austriaco.