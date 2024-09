Volley donne: buona prestazione per le ragazze di Caliendo nel Memorial Spadoni contro formazioni di categoria superiore. La Clai fa le prove generali e chiude quarta

CLAI IMOLA

RESTAURI PERUGIA

(20-25; 16-25; 16-25)

CLAI IMOLA: Pomili, Rizzieri 1, Bacchilega 6, Mescoli 10, Ravazzolo 6, Migliorini, Gambini (L), Visentin, Messaggi 7, Bulovic 8, Stival, Arcangeli ne, Pinarello ne, Mastrilli ne. All. Caliendo.

RESTAURI PERUGIA: Gryka 3,Orlandi 1, Sirressi, Pecorari 4, Ricci, Recchia (L), Bartolini 9, Cogliandro 5, Cekulaev 3, Nemeth 7, Gardini 12, Rastelli 7, Traballi ne, Ungureanu ne. All. Giovi.

La squadra di Nello Caliendo ha chiuso al quarto posto la prima Clai Cup Memorial Spadoni, il torneo con le tre squadre di serie A1 è stato vinto dalla Granda Cuneo che ha piegato 3-0 (25-14; 29-27, 27-25) l’altra finalista Volley Talmassons. Una bella manifestazione al PalaRuggi, un torneo organizzato dal club del presidente Mongardi in primis per testare il gruppo in vista dell’esordio in A2, in seconda battuta omaggiare la memoria di Francesco Spadoni fondatore del club biancoblù. La palleggiatrice Noemi Signorile (Granda Cuneo) è stata premiata dai figli di Spadoni come migliori giocatrice della manifestazione. Le imolesi sabato hanno perso la semifinale con Cuneo (0-3), domenica invece dopo una buona prestazione, è arrivata la battuta d’arresto con la formazione umbra che si è classificata al terzo posto. Una due giorni di partite che ha permesso a coach Caliendo di capire lo stato di forma delle sue ragazze e di cosa manchi in vista dell’esordio della prossima settimana sul campo di Messina. Giocare contro formazioni della massima serie, è stato sicuramente probante sotto tutti i punti di vista, si è vista la differenza ma alla Clai non è mancata la voglia di lottare.