Volley femminile. Marsciano, festa salvezza. Magione sfida Arezzo

Termina un campionato con più ombre che luci per le compagini della serie B2 femminile del Cuore Verde d’Italia. Celebra la salvezza la Samer Marsciano che al palasport Pippi-Tiberi (ore 21) sfida la più quotata Interclays Reggio Emilia; le biancoblu si affidano all’orgoglio della centrale Sara Pierini, le emiliane hanno la loro forza nella schiacciatrice Roberta Cristofaro. La Tmm Of Occhiali Magione prova a chiudere in bellezza al palasport di via della Libertà (ore 21) misurandosi con la Ius Arezzo; le lacustri si rendono pericolose con l’opposta Linda Tarducci, le toscane puntano sulle capacità della regista Chiara Sussi. La Autostop Trestina riceve tra le mura del palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) una rivale forte quale la Rinascita Firenze; le altotiberine hanno il concreto apporto della libero Sara Cesari, le ospiti sono in un buon momento grazie alla schiacciatrice Alice Masini. La Fossato Volley saluta il palcoscenico nazionale tra le mura del palazzetto Comunale (ore 21) e sfida la Omac Active Cnc Stia; tra le rossoblu è prezioso l’apporto della centrale Francesca Beciani.