Volley, Serie A1 femminile. Megabox, segnali incoraggianti dal triangolare. Vallefoglia supera 2-0 Levski Sofia e Omag-Mt

Sembra che questa Megabox funzioni. Altro successo, stavolta al triangolare che il club di Vallefoglia ha ospitato per un triplice allenamento congiunto al PalaDionigi di Montecchio, con le cugine della Omag-Mt San Giovanni in Marignano e le bulgare del Levski Sofia. Levski e Megabox hanno aperto il programma del pomeriggio, dando vita ad un confronto molto equilibrato nella prima frazione di gioco, chiusa da Vallefoglia grazue a uno strappo nel finale (25-23), ma con le bulgare sempre restate a tiro dopo aver condotto anche di tre lunghezze la prima parte del set. Più agevole il cammino della squadra di Andrea Pistola nel secondo parziale, chiuso a 14, con le ospiti a pagare un po’ di inesperienza alla distanza, pur mostrando interessanti individualità.

È seguito poi il test tra Levski Sofia e Omag-Mt San Giovanni in Marignano, chiuso 15-11 dalle romagnole al tie-break, disputato dopo che le squadre si erano aggiudicate un set ciascuna (26-28 e 25-20). Anche in questo caso, le giovani bulgare hanno ceduto alla distanza alle più esperte avversarie, ma uscendo comunque a testa alta, tra gli applausi. Ha chiuso la giornata il quasi derby tra Megabox e Omag-Mt. Le due formazioni hanno dato vita ad un incontro piacevole, che le tigri di Pistola si sono aggiudicate in due set (25-18 e 25-23) con pieno merito, pur subendo la rimonta delle vivacissime ospiti nel secondo parziale, chiuso comunque in volata. Al termine, il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, e l’assessore allo Sport, Mirco Calzolari, hanno premiato le capitane delle tre squadre e consegnato a Sonia Candi, capitana delle tigri, il Trofeo "Città di Vallefoglia".

Soddisfatto il presidente delle tigri, Ivano Angeli: "Siamo contenti, la prestazione delle ragazze è stata all’altezza, andiamo verso un campionato che ci proporrà ostacoli sicuramente maggiori ma servono anche queste prove per avvicinarci alla forma migliore. Questo evento sarà il primo di una serie, che vogliamo organizzare al fianco del Comune di Vallefoglia".

Anche l’allenatore Pistola parla della prestazione della sua squadra: "Alcune cose cominciano a funzionare meglio, altre devono ancora essere migliorate come è normale che sia in questo periodo. Abbiamo ancora tanti margini di crescita sia a livello individuale che, soprattutto, come dinamiche di squadra. Stiamo inserendo al meglio Weitzel, riavremo Storck che non c’era, e presto avremo anche la nuova palleggiatrice Rada Perovic, che ci consentirà di lavorare al completo".

b. t.