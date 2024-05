Volley serie b maschile. La Italchimici Foligno spera nel ripescaggio

PERUGIA – La stagione regolare della serie B maschile si chiude, la rappresentante umbra della categoria è impegnata per l’ultima volta. Gioca per onore di firma la Italchimici Intersistemi Foligno che dalla scorsa settimana è retrocessa matematicamente e nel suo palasport Giuseppe Paternesi (ore 18) affronta una rivale meno accreditata come la Ies Mv Tomei Livorno. Nella serie B1 femminile si disputa la ventiseiesima giornata, quella che manda in archivio definitivamente il campionato. Ormai senza possibilità di salvezza la Lucky Wind Trevi si reca in trasferta per misurarsi con la più quotata formazione della Nimis Pomezia; le biancoazzurre devono fare punti per sperare di avere possibilità di ripescaggio ed hanno piena fiducia nell’alzatrice Aurora Di Arcangelo.