Volley, Serie B1. Ambra Cavallini . Riparte il campionato. Vincere per salvarsi

Giro di boa per l’Ambra Cavallini Pontedera domani impegnata nella prima gara del girone di ritorno. La gara si svolgerà sul parquet casalingo del PalaZoli con fischio d’inizio alle 18. Dall’altra parte della rete il team Moma Anderlini di Modena. La schiacciatrice e capitano Ambra Donati, reduce da un infortunio al gomito, ha ricominciato ad allenarsi con le compagne e dovrebbe essere già nel roster di domani pronta a dare il suo apporto alla squadra.

Nelle ultime gare l’Ambra non è riuscita a smuovere la classifica a proprio favore incassando tre sconfitte consecutive. "Le ragazze si sono allenate bene impegnandosi in ogni aspetto - commenta coach Alessandro Bigicchi - adesso ci vorrebbe anche un po’ di fortuna dalla nostra parte per raccogliere nuovi punti. Speriamo di iniziare bene il girone di ritorno e di proseguire con il nostro obiettivo di salvezza". Sicuramente il pubblico di casa sarà presente per sostenere le bianco-blu che all’andata persero per 3-1. Le avversarie arrivano a Pontedera con 18 punti che vale l’ottava posizione esattamente a metà classifica, mentre le ragazze dell’Ambra sono al dodicesimo piazzamento con 11 punti davanti solo al Volley Ssdarl di Modena (a quota 10) e all’Enercom di Crema con 7 lunghezze. Un finale di classifica ancora molto compatto dal quale l’Ambra deve risalire quanto prima.

Stefania Ramerini