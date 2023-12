Ward arrestato per rapina. Vinse il Superbowl con New York

Dopo l’ex cestista Nba Comanche, un ex giocatore di football ieri è stato arrestato per problemi con la legge: l’ex dei New York Giants Derrick Ward, che ha vinto anche un Super Bowl durante la sua carriera, è stato arrestato dal Dipartimento di polizia di Los Angeles nell’ambito delle indagini su rapina. Ward, 43 anni, è stato arrestato lunedì intorno a mezzogiorno dagli agenti della stazione di North Hollywood della polizia di Los Angeles ed è ora rinchiuso nella prigione di Van Nuys con l’accusa di rapina: lo ha ha detto l’ufficiale della polizia di Los Angeles Annie Moran, che ha aggiunto che il dipartimento non aveva ulteriori dettagli da rilasciare sull’indagine.

Secondo Nbc News, che citato fonti della polizia, Ward avrebbe derubato almeno cinque attività commerciali, comprese le stazioni di servizio. La cauzione è stata fissata in 250.000 dollari. Nato a Los Angeles, Ward ha giocato a football al liceo per la Valley View High School di Moreno Valley, poi all’Università di Fresno State e poi per quella di Ottawa in Kansas.

Ha giocato nella Nfl dal 2004 con i New York Giants, con cui nel 2008 ha battuto i New England Patriots al Super Bowl, poi è passato ai Tampa Bay Buccaneers con un contratto quadriennale da 17 milioni di dollari.