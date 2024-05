Wheatle saluta Pistoia. Per l’inglese c’è Venezia

In attesa di notizie da parte della nuova proprietà statunitense, che si spera arrivino quanto prima, c’è già da registrare il primo addio eccellente in casa Estra. Carl Wheatle dopo cinque stagioni lascia Pistoia e si accasa a Venezia con un contratto pluriennale: manca solo il comunicato ufficiale, ma l’affare è fatto. Lo testimoniano i saluti via social del compagni, lo confermano tutti gli addetti ai lavori. Wheatle era arrivato a Pistoia nel 2019 insieme a Michele Carrea e al diesse Marco Sambugaro da Biella ed è diventato in questi anni non solo uno dei beniamini dei tifosi ma un pilastro importante e fondamentale, insieme al capitano Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi e Angelo Del Chiaro, di quello zoccolo duro che è stato alla base dei successi della squadra. Un giocatore fondamentale sia dal punto di vista tecnico che tattico, Wheatle ha dimostrato di essere anche versatile potendo ricoprire tutti i ruoli in campo. Carl si è calato immediatamente nel modo di vivere a Pistoia e soprattutto nel modo di intendere la pallacanestro che piace da queste parti ovvero un basket fatto di passione, di voglia di lottare e di non mollare mai, di senso di appartenenza. Wheatle è stato un grande non solo in campo ma anche fuori, un ragazzo unico, solare, mai una parola fuori posto o sopra le righe e quel suo fare molto inglese ha conquistato tutti.

Wheatle nelle cinque stagioni in biancorosso ha totalizzato 184 presenze collocandosi al quarto posto di sempre dietro Fiorello Toppo, Gianluca Della Rosa, e Lorenzo Saccaggi. Quarto posto anche come punti realizzati con 1767. Quest’anno Wheatle ha chiuso l’annata con quasi 8 punti e 5 rimbalzi di media. Inutile dire che l’addio di Wheatle alla maglia biancorossa è una grave perdita per la squadra, per il gruppo e per la piazza perché quando hai la fortuna di trovare giocatori e uomini di questo stampo non vanno fatti scappare. Un addio, quello di Wheatle, arrivato praticamente qualche giorno dopo gara-tre di play off e questo desta qualche perplessità. Vero è che trattenerlò fu una vera e propria impresa già negli ultimi due anni, ma resta da capire se a spingere Wheatle a prendere una decisione del genere siano stati solo l’aspetto economico e l’ambizione di misurarsi in una squadra di livello superiore. Quel che è certo è che ci si trovi di fronte a una decisione presa velocemente (con in campionato ancora in corso, peraltro) ed arrivata evidentemente senza neppure un grande tentativo di mediazione tra la società e il giocatore. Wheatle è dunque il primo a lasciare Pistoia ma la sensazione è che la lista sia destinata ad allungarsi. Al momento ci sono tre giocatori sotto contratto, Della Rosa, Saccaggi e Del Chiaro, oltre al tecnico Nicola Brienza ed al direttore sportivo Marco Sambugaro: ma anche in caso di accordo scritto, di certezze ce ne sono poche.

Maurizio Innocenti