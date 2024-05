Wierer rilancia dopo una stagione in ombra: "Troppi problemi fisici, non potevo chiudere così la carriera». Doro mira in alto: "A Milano-Cortina ci sarò»

Nessuna paura. Dorothea Wierer non si ritira, anzi: sarà al via della prossima edizione della Coppa del Mondo e continuerà a gareggiare fino al 2026 per i Giochi di Milano-Cortina. "Avevo affrontato la scorsa preparazione estiva con l’entusiasmo di tutte le stagioni, pronta a dare il meglio per essere protagonista in Coppa del mondo – ha detto la 34enne azzurra, vincitrice di due edizioni della sfera di cristallo, quattro coppe di specialità, tre medaglie olimpiche e dodici mondiali –. Purtroppo sin dalle prime settimane di gara non mi sono sentita al top, ho cominciato ad avere un’influenza dopo l’altra e il mio corpo si è indebolito di settimana in settimana, fino a toccare il fondo durante le vacanze natalizie, quando mi sono trovata veramente a terra, indebolita nel fisico e nella mente. Così ho pensato di fermarmi qualche giorno per ritrovare prima di tutto la salute e poi una condizione accettabile in vista dei Mondiali di Nove Mesto, a cui sono arrivata senza la condizione a cui aspiravo, perché facevo fatica anche a divertirmi, oltre che a essere competitiva. Uno sforzo inutile, il mio corpo mi chiedeva di fermarmi per ripartire da zero e capire se avevo ancora le motivazioni per proseguire la carriera. Mi sono resa conto che sarebbe stato un peccato chiudere così una parte importante della mia vita, che mi ha visto vincere ed essere protagonista per tanti anni. E ho deciso di proseguire fino ai Giochi".