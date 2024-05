Willis nel miglior quintetto

L’Estra Pistoia fa incetta di premi e non poteva essere altrimenti dopo una stagione a dir poco eccezionale. Dopo Charlie Moore che ha vinto il premio come migliore marcatore della regular season, aggiudicandosi l’Antonello Riva Trophy, con 523 punti totali seguito da Langston Galloway con 506 e dal compagno di squadra Payton Willis con 481, è toccato proprio a Willis ricevere un altro importante riconoscimento. La guardia biancorossa è stata inserita nel ’Dream Team of the Year – Umana’ composto dai cinque nomi che durante la stagione si sono distinti per le loro abilità e il loro talento sul parquet, rendendosi protagonisti all’interno della rispettiva squadra. Il quintetto è formato appunto da Payton Willis come play, dagli esterni Rayjon Tucker (Umana Reyer Venezia) e Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), mentre il reparto lunghi è composto da Tornik’e Shengelia (Virtus Segafredo Bologna) e Miro Bilan (Germani Brescia). Le cifre di Willis in stagione recitano 16.0 punti (52.2 per cento da due, 39.6 per cento da tre e 77 per cento dalla lunetta), 4.0 rimbalzi, 2.5 falli subiti, 2.1 assist e 15.5 di valutazione in 32.8 minuti di media con un high di 36 punti firmato contro Tortona.

Per quanto riguarda invece Charlie Moore alla prima stagione nella Serie A ha registrato 27 partite in doppia cifra per punti segnati, di cui 11 chiuse a oltre quota venti e un massimo in carriera di 30 punti realizzati contro la Happy Casa Brindisi. Sono stati 523 i punti totali con cui ha terminato la regular season, ovvero 17.4 di media a partita con percentuali del 44.4 per cento da due, del 41.7 per cento da tre e dell’81.8 per cento dalla lunetta. In 28.2 minuti sul parquet, il numero 8 della Estra Pistoia ha aggiunto al tabellino 5.3 assist, 5.1 falli subiti, 2.5 rimbalzi, 1.1 recuperi e 16.5 di valutazione.

Maurizio Innocenti