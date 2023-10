World Cup, dopo Oslo seconda vittoria in due tappe. Howley bis e fuga in classifica. Punti preziosi per De Luca

Con la seconda vittoria in due tappe, settimana scorsa a Oslo e ieri nel GP di Helsinki (h. 1,60 m), l’irlandese Richard Howley sul 12enne baio di razza Zanghersheide Consulent de Prelet Z, ha incrementato il suo vantaggio nella classifica. Con 40 punti gli basterà concludere un’altra delle prossime tappe tra i piazzati per assicurarsi la partecipazione alla finale di aprile 2024 a Riyadh, Arabia Saudita. Ieri in Finlandia dietro Howley hanno chiuso il tedesco Schultze-Tophoff su Carla Nrw, al secondo posto, e il campionissimo svedese Von Eckermann (Dzara Dorchival), terzo, classificati in base al tempo fra gli altri doppio zero, peraltro soltanto 3 di 8 concorrenti in barrage. Tra questi, 8° in gara, il nostro Lorenzo de Luca (Cappuccino 194) per lui 9 punti utili alla classifica generale (ora è 14esimo). Ritiro e niente punti per l’altro azzurro in campo, Francesco Turturiello (Made In’t Ruytershof), zero punti nella generale, che dietro il dominatore Howley vede 2° Vopn Eckermann (21 p.) e 3° Schultze-Tophoff (17), ex-aequo con Delestre e Fredrikson. Prossima tappa a Lione (31 ottobre-5 novembre). In casa nostra l’evento maggiore era il ’tre stelle’ di S.Giovanni in Marignano, Cattolica, sul podio con un doppio netto uno dei "mostri sacri" azzurri, il veterano Gianni Govoni (Kir Royaal Delta Mossel Z), in compagnia delle due tedesche Jorne Sprehe vincitore su Hot Easy e Leonie Buttel su Juvenda.

Paolo Manili